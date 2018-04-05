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Сотрудники МЧС ночью спасли десять рыбаков со льда Ладожского озера
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Сотрудники МЧС ночью спасли десять рыбаков со льда Ладожского озера 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Спасатели Ленинградской области в ночь на четверг провели операцию, в ходе которой сняли десять рыбаков с треснувшего льда Ладожского озера, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера десять рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» на судне на воздушной подушке, сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Волховского района. В 02:00 5 апреля 10 человек были доставлены на берег", — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекались четыре спасателя, в распоряжении которых были две единицы техники.
В середине текущей недели в Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировано потепление. Утром в четверг по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на побережье Ладожского озера в районе Новой Ладоги установилась температура плюс три градуса.
ТАСС: последние новости
Потепление до плюс 12 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве в четверг В Амурском заливе оторвалась льдина с рыбаками-любителями Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено
 Ещё 5 источников 
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