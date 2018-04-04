Метеорологи смогут точнее предсказывать, где и когда подует сильный ветер

На заседании президиума правительства Москвы было принято решение о выделение грантов трем учреждениям Росгидромета

319,5 миллиона бюджетных рублей метеорологи потратят на модернизацию систем мониторинга и прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений.

Столичные власти предполагают, что покупка нового оборудования повысит точность прогнозов погоды. А значит, позволит более оперативно реагировать на капризы природы, такие как штормы, обильные снегопады, ураганы и ледяные дожди.

Напомним, что в период 2017–2018 года в Москве из-за природных катаклизмов погибло около 55,9 тысячи деревьев.

— Число природных аномалий растет, — говорит руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин , — растет их интенсивность. То есть количество осадков не меняется, но вместо десяти средних дождей выпадут два ливня. После 29 мая Москва должна быть готова к порывам ветра 30 метров в секунду, ветер с такой скоростью может повалить рекламные щиты, деревья, сорвать что-то с крыш. Новое оборудование позволит говорить не только о более точном прогнозе ливневых осадков, но и более детально за несколько часов до начала урагана предсказывать, где, в каком именно районе столицы и с какой скоростью будет дуть ветер. Таким образом, наши прогнозы станут точными, адресными.

По словам Кокорина, если ветер менее 20 метров в секунду, то планы менять не надо, а если усиливается до 25–30 метров в секунду — нужно советовать горожанам оставаться в безопасных местах, избегая районов, где в ближайшее время будет бушевать ветер.

Гранты выделят трем учреждения Росгидромета. 184 миллиона рублей получит Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Научно-производственному объединению «Тайфун» отойдет 11,5 миллиона рублей, а 124 миллиона рублей — Гидрометеорологическому научно-исследовательскому центру России

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Солдатов , заместитель главы управы района Котловка города Москвы по работе с населением:

— Экстремальные погодные явления, такие как усиление ветра, выпадение ледяного дождя, аномальные снегопады, несут большую нагрузку на зеленые насаждения. Увы, деревья падают. Своевременный прогноз погоды отчасти повлияет на эту ситуацию и позволит избежать разрушений и человеческих жертв. Узнав точный и адресный прогноз погоды, мы успеем предупредить население, городские и районные службы о надвигающихся погодных аномалиях. Однако прогноз погоды не сможет повлиять на сохранность всех зеленых насаждений, устаревшие и больные деревья могут упасть от сильных порывов ветра и сильной нагрузки на кроны и ветви.