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Метеорологи смогут точнее предсказывать, где и когда подует сильный ветер
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Метеорологи смогут точнее предсказывать, где и когда подует сильный ветер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На заседании президиума правительства Москвы было принято решение о выделение грантов трем учреждениям Росгидромета.
319,5 миллиона бюджетных рублей метеорологи потратят на модернизацию систем мониторинга и прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений.
Столичные власти предполагают, что покупка нового оборудования повысит точность прогнозов погоды. А значит, позволит более оперативно реагировать на капризы природы, такие как штормы, обильные снегопады, ураганы и ледяные дожди.
Напомним, что в период 2017–2018 года в Москве из-за природных катаклизмов погибло около 55,9 тысячи деревьев.
— Число природных аномалий растет, — говорит руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин, — растет их интенсивность. То есть количество осадков не меняется, но вместо десяти средних дождей выпадут два ливня. После 29 мая Москва должна быть готова к порывам ветра 30 метров в секунду, ветер с такой скоростью может повалить рекламные щиты, деревья, сорвать что-то с крыш. Новое оборудование позволит говорить не только о более точном прогнозе ливневых осадков, но и более детально за несколько часов до начала урагана предсказывать, где, в каком именно районе столицы и с какой скоростью будет дуть ветер. Таким образом, наши прогнозы станут точными, адресными.
По словам Кокорина, если ветер менее 20 метров в секунду, то планы менять не надо, а если усиливается до 25–30 метров в секунду — нужно советовать горожанам оставаться в безопасных местах, избегая районов, где в ближайшее время будет бушевать ветер.
Гранты выделят трем учреждения Росгидромета. 184 миллиона рублей получит Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Научно-производственному объединению «Тайфун» отойдет 11,5 миллиона рублей, а 124 миллиона рублей — Гидрометеорологическому научно-исследовательскому центру России.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Солдатов, заместитель главы управы района Котловка города Москвы по работе с населением:
— Экстремальные погодные явления, такие как усиление ветра, выпадение ледяного дождя, аномальные снегопады, несут большую нагрузку на зеленые насаждения. Увы, деревья падают. Своевременный прогноз погоды отчасти повлияет на эту ситуацию и позволит избежать разрушений и человеческих жертв. Узнав точный и адресный прогноз погоды, мы успеем предупредить население, городские и районные службы о надвигающихся погодных аномалиях. Однако прогноз погоды не сможет повлиять на сохранность всех зеленых насаждений, устаревшие и больные деревья могут упасть от сильных порывов ветра и сильной нагрузки на кроны и ветви.
Вечерняя Москва: последние новости
Облачная погода и спад температуры до 4 градусов тепла ожидаются в Москве на вторник, 3 апреля. Синоптики рассказали, когда в столице растает снег Ночью с четверга на пятницу температура воздуха опустится до минус девяти градусов
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