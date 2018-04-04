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Синоптики обещают, что снег в Москве растает за неделю
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Синоптики обещают, что снег в Москве растает за неделю 

Eva.ru 18 часов назад
Фото: Eva.ru
После изнуряющей зимы синоптики наконец-то рассказали, когда стоит ждать потепления. Время доставать из шкафа демисезонную одежду: весна наконец-то близко — уже через несколько дней россияне смогут насладиться теплом.
В этом году зима выдалась слишком длинной, затянувшись до апреля. До сих пор всюду лежит снег, а за последние пару недель и вовсе прошли снегопады, снова усыпавшие столицу. Но по словам синоптиков терпеть такую погоду осталось недолго — уже на этой неделе в Москву и Подмосковье придет запоздавшая весна. По словам специалиста центра погоды «Фобос», уже в пятницу, 6 апреля, может ожидаться значительное потепление. Он утверждает, что москвичей ждет хорошая погода и температура, соответствующая началу мая — около 15 градусов по Цельсию, дальнейшего похолодания не предвидится.
Резкое потепление вызовет стремительное таяние снега, до сих пор в изобилии лежащего на улицах города. МЧС опасаются, что некоторые жилые дома будут подтоплены. Они уже подготовили убежища на случай, если потребуется эвакуация жителей затопленных участков. В первую очередь речь идет о небольших населенных пунктах, расположенных возле рек.
Еще во вротой половине февраля синоптики предрекали, что весны в Москве придется ждать еще целый месяц. Как видим, они практически не ошиблись, промахнувшись всего на пару недель. Вообще же эта зима была богата на рекорды — и по самым теплым дням в декабре, и по самым обильным снегопадам в феврале.
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