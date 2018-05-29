Ещё
Томич попался на подготовке фальшивых банковских карт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Томич попался на подготовке фальшивых банковских карт 

РИА «ФедералПресс» 29 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники правоохранительных служб установили, что житель Томска состоял в транснациональной кардерской группе, которая проворачивала различные махинации с банковскими картами. В ходе проведенного расследования выяснилось, что с мая 2016 года по март прошлого года мужчина приобрел специализированное оборудование. При этом идентификационные данные банковских карт, необходимые для проведения мошеннических действий, он получал от своих подельников из числа представителей международной хакерской среды. Довести до конца свой преступный замысел, злоумышленнику было не суждено — мужчину задержали.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Томской области, в августе прошлого года в отношении томича было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.187 УК РФ (Приготовление к неправомерному обороту средств платежей). В ходе следствия махинатор полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства и вынесении ему приговора в особом порядке.
В итоге Советский районный суд признал мужчину виновным и вынес приговор — лишение свободы на один год условно с испытательным сроком на полтора года, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Южном Урале из-за жары закрыли федеральные трассы На Южном Урале начинается шторм На Алтайский край надвигается дождь с градом. Объявлено штормовое предупреждение
Комментарии  Ещё 293 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе948
Сербия «отказалась» от российских С-30099
«Мощный удар по делу Скрипалей»33
ЦБ оставил без лицензии еще один банк4
Малахов резко высказался о работе Борисова23
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение