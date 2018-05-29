Томич попался на подготовке фальшивых банковских карт

Сотрудники правоохранительных служб установили, что житель Томска состоял в транснациональной кардерской группе, которая проворачивала различные махинации с банковскими картами. В ходе проведенного расследования выяснилось, что с мая 2016 года по март прошлого года мужчина приобрел специализированное оборудование. При этом идентификационные данные банковских карт, необходимые для проведения мошеннических действий, он получал от своих подельников из числа представителей международной хакерской среды. Довести до конца свой преступный замысел, злоумышленнику было не суждено — мужчину задержали.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Томской области, в августе прошлого года в отношении томича было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.187 УК РФ (Приготовление к неправомерному обороту средств платежей). В ходе следствия махинатор полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства и вынесении ему приговора в особом порядке.

В итоге Советский районный суд признал мужчину виновным и вынес приговор — лишение свободы на один год условно с испытательным сроком на полтора года, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com.