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Китай тестирует крупнейший в мире проект модификации погоды
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Китай тестирует крупнейший в мире проект модификации погоды 

ТАСС 1 час назад
Китай тестирует систему модификации погоды, которая позволяет искусственно увеличить количество осадков на Тибетском нагорье. Оно является крупнейшим плоскогорьем в мире. Проект искусственного засева облаков должен помочь решить проблему нехватки воды в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post.
В рамках проекта на вершине Тибетских гор установили сеть камер сгорания. Они позволят увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд куб. м в год. Это составляет примерно 7% от общего потребления воды в Китае.
Установленные камеры сжигают твердое топливо, в результате чего образуется йодистое серебро, реагент кристаллической структуры. Через горные хребты Тибета проходят муссонные ветры: сталкиваясь с препятствием в виде гор, воздушные потоки поднимают продукты сгорания вверх и засевают облака реагентом. Это вызывает выпадение осадков в виде дождя и снега.
Впоследствии на Тибетском нагорье установят десятки тысяч камер сгорания. Они позволят производить осадки на площади около 1,6 млн кв. км. Эта территория в три раза превышает размер Испании. Китайский проект такого рода станет крупнейшим в мире. В качестве дополнительных мер по засеву облаков будут применяться самолеты и беспилотники.
Один из авторов проекта на условиях анонимности рассказал в интервью South China Morning Post, что в настоящее время на склонах Тибета, Синьцзяна и некоторых других районов Китая установили 500 экспериментальных установок. По словам эксперта, полученные результаты являются многообещающими.
Система модификации погоды на Тибетском нагорье разрабатывается Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Специалисты CASC построили камеры для проекта на основе военной технологии, которая применяется при создании ракетных двигателей и позволяет безопасно сжигать твердое топливо высокой плотности в условиях дефицита кислорода на высоте более 5 тыс. м. Изначально технология была разработана Китаем в рамках военной программы, подразумевающей управление погодой.
На сегодняшний день Тибетское нагорье — одно из самых засушливых мест на планете, несмотря на богатые влагой воздушные потоки, которые ежедневно проходят через горы. Ежегодно в большинстве районов Тибета выпадает менее 10 см осадков. Геологическая служба США классифицирует регионы с ежегодным объемом осадков менее 25 см в год как пустыни.
Согласно данным ООН, к 2050 году около 5,7 млрд человек рискуют столкнуться с нехваткой воды. В настоящее время в разных регионах планеты около 3,6 млрд человек имеют перебои в доступе к воде как минимум один месяц в году.
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