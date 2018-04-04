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Май начнется с двухдневной рабочей недели. Июнь подарит ещё 3 выходных
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Май начнется с двухдневной рабочей недели. Июнь подарит ещё 3 выходных 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Приближаются майские праздники.
По утвержденному документу Минтруда, в честь Праздника весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая. Благодаря переносу выходного дня с субботы, 28 апреля, нерабочим станет понедельник, 30 апреля. Ещё один выходной в среду, 2 мая, появился из-за переноса на него выходного с 7 января этого года, это было воскресенье. Поэтому май начнется с двухдневной рабочей недели.
Праздновать День Победы в этом году будут только один день — 9 мая. Предпраздничный день — вторник, 8 мая, — будет короче на 1 час.
В честь Дня России предстоят выходные с 10 по 12 июня. В этом году праздник — 12 июня — выпадает на вторник. Перенос выходного с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 июня, позволит россиянам отдохнуть три дня.
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