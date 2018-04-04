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Улицы Вешняков продолжают освобождать от снега
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Улицы Вешняков продолжают освобождать от снега 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках в этом месяце продолжают осуществлять уборку снега с территорий района. Об этом сообщили сотрудники отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Вешняки.
Вешняковские коммунальщики в значительной мере способствуют бесперебойной работе городской инфраструктуры и обеспечивают повышение безопасности жителей района.
Хотя снегопады уже остались в прошлом и погода наконец-то закрепилась на плюсовых отметках, в районе продолжают производить своевременную уборку дорог от снега, также расчищаются тротуары, общественные пространства и прочие городские территории. При наличии минусовых температур по ночам применяется противогололёдная обработка.
По информации представителей управы, в период с 26 марта по 2 апреля силами ГБУ «Жилищник района Вешняки» с территории нашего района было вывезено в общей сложности 9320 тонн снега.
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