Улицы Вешняков продолжают освобождать от снега

В Вешняках в этом месяце продолжают осуществлять уборку снега с территорий района. Об этом сообщили сотрудники отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Вешняки.

Вешняковские коммунальщики в значительной мере способствуют бесперебойной работе городской инфраструктуры и обеспечивают повышение безопасности жителей района.

Хотя снегопады уже остались в прошлом и погода наконец-то закрепилась на плюсовых отметках, в районе продолжают производить своевременную уборку дорог от снега, также расчищаются тротуары, общественные пространства и прочие городские территории. При наличии минусовых температур по ночам применяется противогололёдная обработка.

По информации представителей управы, в период с 26 марта по 2 апреля силами ГБУ «Жилищник района Вешняки» с территории нашего района было вывезено в общей сложности 9320 тонн снега.