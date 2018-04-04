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1500 квадратных метров дорог отремонтировано в Вологде по технологии «литого асфальта»
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1500 квадратных метров дорог отремонтировано в Вологде по технологии «литого асфальта» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Специалисты используют специальную технологию «литого асфальта» для ямочного ремонта проезжей части. Уже закрыты выбоины на улице Ярославской, на территории, ограниченной улицами Ленинградская, Кирова, Мохова и проспектом Победы, и других участках. С января 2018 года в порядок приведено 1500 кв. м дорог.
Технология «литого асфальта» применяется, когда необходим неотложный ремонт дорожного полотна в холодное время года. Полученная смесь подходит для заливки ям неправильной формы и разного размера. Она готовится из измельченного ФАМа и битума в специальной машине. При отрицательных температурах воздуха раскаленная смесь застывает в считанные минуты, заполняя собой углубление. Например, при минус 20 градусах асфальт застывает в течение 15-20 минут.
«Преимуществом технологии «литого асфальта» является отсутствие подготовительных работ — не требуется прорубать асфальт и зачищать его до основания, как при ремонте обычной асфальтовой смесью. Также эта технология успешно заменяет традиционное устранение ям брусчаткой и битым кирпичом — при таком способе спустя время кирпичи «вылетают» из-под колес. Но все же это мера временная, она применяется только для неотложных ямочных ремонтов», — рассказала заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Светлана Тимофеева.
Как только установится плюсовая температура и начнут работу асфальтовые заводы, специалисты приступят к текущему ремонту дорог с использованием обычного асфальта. За сезон планируется обновить порядка 80 тысяч кв. м проезжей части.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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