Дороги в Лосинке вымыли после зимы

Первая масштабная промывка дорог и прилегающих территорий после затяжной зимы прошла по всему городу в начале недели. Вышли коммунальщики и на дороги Лосиноостровского района — 3 апреля дважды, в 11.00 и 15.00, покрытие было обработано большим количеством воды.

— Промывка традиционно проводится в начале весны, когда начинает сходить снег. Обработка позволяет удалить с дорог накопившуюся за зиму грязь, включая следы реагентов и пятна от технических жидкостей, — рассказал начальник управления ЖКХиБ префектуры СВАО Максим Недашковский

А в ночь со вторника на среду были промыты места, выложенные плиткой. На нее нанесли моющее средство, а через два часа тщательно промыли водой. (иб)