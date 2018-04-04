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Дороги в Лосинке вымыли после зимы
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Дороги в Лосинке вымыли после зимы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Первая масштабная промывка дорог и прилегающих территорий после затяжной зимы прошла по всему городу в начале недели. Вышли коммунальщики и на дороги Лосиноостровского района — 3 апреля дважды, в 11.00 и 15.00, покрытие было обработано большим количеством воды.
— Промывка традиционно проводится в начале весны, когда начинает сходить снег. Обработка позволяет удалить с дорог накопившуюся за зиму грязь, включая следы реагентов и пятна от технических жидкостей, — рассказал начальник управления ЖКХиБ префектуры СВАО Максим Недашковский.
А в ночь со вторника на среду были промыты места, выложенные плиткой. На нее нанесли моющее средство, а через два часа тщательно промыли водой. (иб)
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