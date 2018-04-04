Дороги Башкирии скуёт гололёд: синоптики рассказали о погоде на 5 апреля

В Башгидрометцентре прогнозируют в ближайшие дни тёплую погоду.

В четверг, 4 апреля, будет облачно с прояснениями. В ночные часы без осадков, днем местами небольшой дождь со снегом, по юго-востоку до умеренного.

Ветер юго-восточной четверти, с переходом на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит -1, -6 °С, днем будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни, но всё же выше нуля +1, +6 °С.

— Опасных и неблагоприятных погодных явлений в ближайшие сутки не прогнозируется, — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Водителям стоит проявить осторожность в утренние часы — на дорогах прогнозируют туман с видимостью 500–1000 метров.

Как ранее сообщал Башгидрометцентр, в апреле среднемесячная температура воздуха будет на уровне среднемноголетних значений. Осадков также выпадет около нормы.