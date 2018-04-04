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В Югре синоптики обещают штормовой ветер
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В Югре синоптики обещают штормовой ветер 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют неблагоприятные погодные явления по центральным и восточным районам ХМАО-Югры.
5 апреля на территории Югры местами ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Небольшие осадки смешанного характера, гололедные явления. Температура ночью +1, -4 ºС, при прояснениях -5, -10 ºС, днем 0, +5 ºС, местами до -5 ºС.
6 и 7 апреля ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха 6 апреля ночью -1, -6 ºС, при прояснениях -7, -12 ºС, днем 0, +5 ºС, местами -1, -6 ºС; 7 апреля ночью -2, -7 ºС, при прояснениях -8, -13 ºС, днем +1, +6 ºС, местами 0, -5ºС.
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