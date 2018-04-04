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В Хакасии испортится погода: водителей просят быть осторожными на дороге
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В Хакасии испортится погода: водителей просят быть осторожными на дороге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По неутешительным прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода в Хакасии испортится. В частности на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 18 м/с, а так же снег. Кроме того в ночные часы столбик термометра опустится до -10 градусов, а в дневные напротив температура до +10, а местами до +16 градусов. Результат таких перепадов — гололед.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Хакасии, водителей просят быть осторожными. Сообщается также, что ежедневно подрядные организации во всех районах расчищают дороги и обочины от снега, подсыпают противогололедным материалом.
Фото: pixabay.com.
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