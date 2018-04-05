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Названы улицы Барнаула, которые имеют значительные разрушения
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Названы улицы Барнаула, которые имеют значительные разрушения 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи назвали барнаульские улицы, которые имеют значительные повреждения.
Так, дорожные ямы выявлены на ул. Карла Маркса, Панфиловцев, Челюскинцев, Юрина, Профинтерна и т.д. В 2018 году планируется полностью заменить дорожное покрытие на данных улицах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Отметим, в городе начался текущий ремонт дорог. Специалисты используют холодный асфальтобетон в работе. С наступлением тепла (выше +5 градусов) будут применять горячий асфальтобетон.
В настоящее время дорожники заняты на пересечении пр. Ленина и Никитина, ранее отремонтировали участки на Змеиногорском тракте, Северо-Западной и Димитрова.
Из городского бюджета на ремонт дорог планирует потратить 64,47 млн руб.
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