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Запах сероводорода появился в Москве
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Запах сероводорода появился в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Автоматические станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали в ночь на 4 апреля и утром в среду присутствие запаха сероводорода в атмосфере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении «Мосэкомониторинга».
Человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3, сообщалось ранее.
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