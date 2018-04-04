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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО
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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО 

Управа района Выхино-Жулебино 27 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮВАО с 24.03.2018 по 30.03.2018 года на маршрутных постах по адресам: ул. Ташкентская д.36. к.1, Волгоградский пр-т д.68, к.4, Курьяновский бульвар д.13/4, 1-й Курьяновский проезд д.14, ул. 2-я Вольская д.26, ул. Рождественская д.21, к.4, 3-й квартал Капотня д.16, ул. Ставропольская д.74, ул. Марьинский парк, д.13, ул. 3-я Кабельная д.2 проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха.
Определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак) не превышают гигиенические нормативы ПДКмр (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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