В ямальской тундре более тысячи оленей погибли от голода

Как отмечают в правительстве ЯНАО , гибель оленей вызвана крайне неблагоприятными погодными условиями, сложившимися нынешней зимой. Перепады температур и аномальные морозы привели к образованию твердого снежного наста, препятствующего доступу оленей к кормовой базе. Сейчас тундра покрыта настолько плотным слоем снега, что он выдержал даже севший «спасательный» вертолет.

Оленеводы говорят: животные настолько ослабли, что буквально падают на ходу. К тому же в Сеяхинской тундре сейчас бушует метель. Специалисты доставили в зону бедствия соляную смесь, медикаменты и комбикорм. Но проблема в том, что оленей практически невозможно накормить чем-то кроме естественного корма — ягеля. Они едят комбикорм крайне неохотно.

Такая же ситуация на Ямале была зимой 2013-2014 годов, когда за несколько месяцев пало 58 тысяч животных. Для сравнения: даже во время эпидемии сибирской язвы два года назад на Ямале погибло 2,5 тысячи оленей.

Ежегодно в бюджете региона закладывают средства на формирование запаса комбикормов, медпрепаратов и ГСМ на случай возникновения подобных ЧП. Тем не менее смерти оленей от голода, когда на пастбищах образуется плотная корка наста, практически льда, не избежать. Задача оленеводов и ученых — свести эти потери к минимуму.

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