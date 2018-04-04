В ямальской тундре более тысячи оленей погибли от голода 

Как отмечают в правительстве ЯНАО, гибель оленей вызвана крайне неблагоприятными погодными условиями, сложившимися нынешней зимой. Перепады температур и аномальные морозы привели к образованию твердого снежного наста, препятствующего доступу оленей к кормовой базе. Сейчас тундра покрыта настолько плотным слоем снега, что он выдержал даже севший «спасательный» вертолет.
Оленеводы говорят: животные настолько ослабли, что буквально падают на ходу. К тому же в Сеяхинской тундре сейчас бушует метель. Специалисты доставили в зону бедствия соляную смесь, медикаменты и комбикорм. Но проблема в том, что оленей практически невозможно накормить чем-то кроме естественного корма — ягеля. Они едят комбикорм крайне неохотно.
Такая же ситуация на Ямале была зимой 2013-2014 годов, когда за несколько месяцев пало 58 тысяч животных. Для сравнения: даже во время эпидемии сибирской язвы два года назад на Ямале погибло 2,5 тысячи оленей.
Ежегодно в бюджете региона закладывают средства на формирование запаса комбикормов, медпрепаратов и ГСМ на случай возникновения подобных ЧП. Тем не менее смерти оленей от голода, когда на пастбищах образуется плотная корка наста, практически льда, не избежать. Задача оленеводов и ученых — свести эти потери к минимуму.
На заметку
Поголовье оленей на Ямале сегодня составляет 760 тысяч животных. Это 45 процентов стада домашних оленей в России и треть мирового. Ученые не первый год говорят о том, что корма оленям едва хватает для половины поголовья, даже при благоприятных погодных условиях. По прогнозам, морозы ниже 20 градусов продержатся в Сеяхинской тундре до конца этой недели.