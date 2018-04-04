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Как будем отдыхать в мае?
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Как будем отдыхать в мае? 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Последний месяц весны по традиции будет богат на выходные.
Первая череда нерабочих дней начнется с воскресенья 29 апреля. Накануне, в субботу, придется потрудиться за понедельник 30 апреля, а потом спокойно отдыхать четыре дня. Причем нерабочим 2 мая станет за счет того, что 7 января — Рождество Христово — пришлось на воскресенье.
Далее войти в трудовой ритм может помешать короткая рабочая неделя — всего-то два дня — 3 и 4 мая, приходящиеся на четверг и пятницу. А вот в связи с празднованием Дня Победы — 9 мая — будет лишь один выходной.
В честь Дня России у жителей страны будет три выходных — с 10 по 12 июня. Понедельник 11 июня, как сообщает «Российская газета», станет нерабочим за счет трудовой субботы 9 июня.
Напомним, что перенос выходных дней в 2018 году утвержден постановлением Правительства РФ в октябре 2017 года. Добавим, что в предпраздничные дни рабочее время сокращается на час.
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