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В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода
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В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода 

Волга Ньюс 55 минут назад
Последствия случившегося были устранены уже в 21:20.
В компании также отметили, что подобные случаи падения снежных шапок с крыш строений фиксируются в Самаре почти ежедневно, а иногда и не один раз за сутки.
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