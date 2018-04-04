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В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода
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В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода
Волга Ньюс
55 минут назад
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Последствия случившегося были устранены уже в 21:20.
В компании также отметили, что подобные случаи падения снежных шапок с крыш строений фиксируются в
Самаре
почти ежедневно, а иногда и не один раз за сутки.
Волга Ньюс: последние новости
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