В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода

Последствия случившегося были устранены уже в 21:20. В компании также отметили, что подобные случаи падения снежных шапок с крыш строений фиксируются в Самаре почти ежедневно, а иногда и не один раз за сутки.