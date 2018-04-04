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В Казани потеплеет, но радоваться рано
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В Казани потеплеет, но радоваться рано 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
По прогнозам, в ближайшие дни в Казани будет тепло. Но менять зимние шины на летние все-таки не рекомендуется.
Гидрометцентр опубликовал примерный прогноз погоды до сентября. Никаких сбоев в климатических условиях не предвидится. Средняя температура останется в пределах нормы.
По данным погодных сервисов, в ближайшие пару недель воздух в Казани прогреется максимум до +7 °C. Ночью весна будет напоминать о прошедшей зиме минусовыми показателями.
Беспорядочные скачки температуры воздуха расстроят автомобилистов. Каждое новое утро дорожное полотно будет встречать автомобилистов то сухим асфальтом, то ледяной коркой. Льдом все-таки чаще. Менять зимнюю резину на летнюю еще рано.
Согласно рекомендациям ГИБДД, переходить на летнюю резину можно, если в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха составляет от +7 °C до +10 °C.
И это связано не с тем, что шипы на зимних шинах могут испортить дорожное покрытие. Менять резину нужно лишь по соображениям безопасности. Зимняя резина мягче по структуре, и становится еще мягче при плюсовой температуре. Это провоцирует плохое сцепление с дорогой. А значит, и аварийные ситуации.
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