В Казани потеплеет, но радоваться рано

По прогнозам, в ближайшие дни в Казани будет тепло. Но менять зимние шины на летние все-таки не рекомендуется.

Гидрометцентр опубликовал примерный прогноз погоды до сентября. Никаких сбоев в климатических условиях не предвидится. Средняя температура останется в пределах нормы.

По данным погодных сервисов, в ближайшие пару недель воздух в Казани прогреется максимум до +7 °C. Ночью весна будет напоминать о прошедшей зиме минусовыми показателями.

Беспорядочные скачки температуры воздуха расстроят автомобилистов. Каждое новое утро дорожное полотно будет встречать автомобилистов то сухим асфальтом, то ледяной коркой. Льдом все-таки чаще. Менять зимнюю резину на летнюю еще рано.

Согласно рекомендациям ГИБДД , переходить на летнюю резину можно, если в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха составляет от +7 °C до +10 °C.

И это связано не с тем, что шипы на зимних шинах могут испортить дорожное покрытие. Менять резину нужно лишь по соображениям безопасности. Зимняя резина мягче по структуре, и становится еще мягче при плюсовой температуре. Это провоцирует плохое сцепление с дорогой. А значит, и аварийные ситуации.

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