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Работы по обновлению дорожной разметки начнутся в Москве на следующей неделе
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Работы по обновлению дорожной разметки начнутся в Москве на следующей неделе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Москвы Александр Орешкин.
«В Москве наконец закончилась зима, как вы видите, закончилась резко. Сегодня мы начали промывку моющими средствами тротуаров и плиточных поверхностей, в выходные, скорее всего, начнем мыть дороги. А в понедельник мы уже приступим к нанесению дорожной разметки. Фактически мы приступили к месячнику благоустроительных работ. Также убираем декоративную кору с газонов, чтобы быстрее начала расти трава», — сказал А. Орешкин.
Ранее сообщалось, что столичные дороги промоют шампунем в конце недели, впервые после зимы.
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