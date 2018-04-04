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Прогноз погоды. Днём — весна, ночью — морозы
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Прогноз погоды. Днём — весна, ночью — морозы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В среду, 4 апреля, утро ясное, поэтому температура быстро поднимется с –2 °C до +3 °C. Ветер западный, 1–3 м/с. Днём солнышко разогреет воздух до +5…+7 °C. Но вот после захода солнца столбики термометров поползут к нулевой отметке, и ночью подморозит до –3…–6 °C.
Православная церковь чтит память мученика Василия Анкирского, который жил в четвертом веке. А по народному календарю — Василий Солнечник, ещё его называли Василий Тёплый и Василий Капельник: в этот день устанавливается тёплая солнечная погода.
В четверг, 5 апреля, сообщает Погода. НН.ру, ожидается чудесный день: ясный, тёплый и практически безветренный. Утром –3…+1 °C, днём потеплеет до уверенных +7 °C, едва ощутимый северо-западный ветер будет дуть со скоростью около 1 м/с. Вечером на небе появятся облака, температура постепенно опустится до +2 °C, ночью лужи снова покроет ледком мороз до –4 °C.
В этом году на 5 апреля выпадает Великий (Чистый) четверг. С этого дня до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. А все верующие начинают приготовления к Пасхе: прибирают дом, очищая его к празднику от скопившегося сора, готовят куличи и красят яйца.
В пятницу, 6 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром –1…+1 °C, днём столбики термометров поднимутся до +6…+10 °C. Ветер поменяется на юго-восточный, днём он усилится до 3 м/с, а к вечеру — уже до 4–5 м/с, поэтому вечерние +5 °C будут ощущаться как околонулевая температура. Атмосферное давление в течение дня постепенно понизится с 755 до 748 мм рт.ст. — будет клонить в сон.
nn.ru: последние новости
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