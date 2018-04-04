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В случае подтопления моста через Сосну, в Ливнах пустят дополнительные маршрутки
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В случае подтопления моста через Сосну, в Ливнах пустят дополнительные маршрутки 

РИА 57 18 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области начался весенний паводок. Плюсовые температуры и осадки привели к резкому снеготаянию, что может привести к подтоплению пешеходного моста через реку Сосну в Ливнах.
Если временный пешеходный мост через реку в районе Беломестной слободы будет закрыт, власти организуют движение дополнительных маршруток, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на первого зампреда правительства Николая Злобина.
Пока путепровод работает в обычном режиме. По информации на 3 апреля, уровень воды в Сосне поднялся на 1,5 метра.
В Беломестную слободу курсируют маршрутки №3, 16 и четыре автомобиля по маршруту №6. По утрам, в часы пик, на маршрут выходит дополнительная маршрутка №6. На случай паводка у администрации Ливен есть возможность направить в населённый пункт еще 1­2 единиц транспорта.
Напомним, из-за установившихся положительных температур, весеннее половодье активно развивается. За минувшие сутки подъем уровня воды в реках составил от 0 до 90 см.
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