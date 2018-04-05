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В Ливнах закрыли пешеходную переправу через Сосну
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В Ливнах закрыли пешеходную переправу через Сосну 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В городе Ливны Орловской области принято решение закрыть пешеходную переправу к Беломестной слободе. С понедельника Сосна поднялась на 1 метра 20 сантиметров к летнему уровню.
— Лед не ушел до Колпны. Еще Тим стоит, — рассказал журналистам «Принт-ТВ» начальник ГО и ЧС администрации города Ливны Геннадий Петров. — Вода продолжает прибывать, ситуация становится сложной. Администрация города приняла решение закрыть проход по пешеходному мосту с 5 апреля.
Для жителей Беломестной слободы в утренние и вечерние часы будет организована работа дополнительного пассажирского транспорта. Проход по переправе закроют на неделю.
За прошедшие сутки на реках области наблюдались значительные колебания уровней воды (от +16 до +236). В ближайшие сутки в связи с положительными значениями температуры воздуха и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем. Подтопленных населенных пунктов нет, но вода закрыла четыре низководных моста: д. Тайное, п. Гать, д. Сабурово, п. Круглый.
Сообщение В Ливнах закрыли пешеходную переправу через Сосну появились сначала на РИА 57.
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