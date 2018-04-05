В Ливнах закрыли пешеходную переправу через Сосну

В городе Ливны Орловской области принято решение закрыть пешеходную переправу к Беломестной слободе. С понедельника Сосна поднялась на 1 метра 20 сантиметров к летнему уровню.

— Лед не ушел до Колпны. Еще Тим стоит, — рассказал журналистам «Принт-ТВ» начальник ГО и ЧС администрации города Ливны Геннадий Петров . — Вода продолжает прибывать, ситуация становится сложной. Администрация города приняла решение закрыть проход по пешеходному мосту с 5 апреля.

Для жителей Беломестной слободы в утренние и вечерние часы будет организована работа дополнительного пассажирского транспорта. Проход по переправе закроют на неделю.

За прошедшие сутки на реках области наблюдались значительные колебания уровней воды (от +16 до +236). В ближайшие сутки в связи с положительными значениями температуры воздуха и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем. Подтопленных населенных пунктов нет, но вода закрыла четыре низководных моста: д. Тайное, п. Гать, д. Сабурово, п. Круглый.