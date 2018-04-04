Ещё
Названо точное время начала снегопада во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо точное время начала снегопада во Владивостоке 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
Синоптики уточнили время ухудшения погоды в столице Приморья, сообщает PRIMPRESS.
По данным портала «Расписание погоды», осадки во Владивостоке начнутся сегодня около 22:00. По прогнозам, это будет все тот же обложной снег, хотя температура воздуха ожидается на уровне нуля.
Осадки будут идти также в течение пятницы — всего ожидается выпадение порядка 10 см. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 5.
Как пишет блог «Погода 25 регион», из-за циклона на юге Приморья ожидаются осадки в виде «мокрого снега, дождя со снегом, местами просто в виде дождя».
«Где и в какой фазе будут идти осадки, сложно сказать т.к. температура будет около нулевая, градус в ту или иную сторону может сыграть роль. Осадки буду небольшими и умеренными, так что повторения 8 марта ждать не стоит», — отмечает метеоэксперт.
В связи с этим высока вероятность гололеда утром, а днем — увеличения числа ДТП.
Primpress: последние новости
Синоптики уточнили, что произойдет в пятницу во Владивостоке Приморцы получили тревожные смс-сообщения Утренние пробки снова испортили настроение жителям Владивостока
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
Украина избавится от дружбы с Россией134
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию126
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение