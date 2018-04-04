Названо точное время начала снегопада во Владивостоке

Синоптики уточнили время ухудшения погоды в столице Приморья, сообщает PRIMPRESS.

По данным портала «Расписание погоды», осадки во Владивостоке начнутся сегодня около 22:00. По прогнозам, это будет все тот же обложной снег, хотя температура воздуха ожидается на уровне нуля.

Осадки будут идти также в течение пятницы — всего ожидается выпадение порядка 10 см. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 5.

Как пишет блог «Погода 25 регион», из-за циклона на юге Приморья ожидаются осадки в виде «мокрого снега, дождя со снегом, местами просто в виде дождя».

«Где и в какой фазе будут идти осадки, сложно сказать т.к. температура будет около нулевая, градус в ту или иную сторону может сыграть роль. Осадки буду небольшими и умеренными, так что повторения 8 марта ждать не стоит», — отмечает метеоэксперт.

В связи с этим высока вероятность гололеда утром, а днем — увеличения числа ДТП.