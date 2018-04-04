Лёд вот-вот тронется

Водоёмы начали вскрываться, а активная фаза половодья в регионе начнётся с конца первой декады апреля, такой прогноз дают в региональном МЧС.

В область наконец-то зашла тёпла погода, что способствует таянию льда на всех водоёмах области. За ситуацией будут в круглосуточном режиме наблюдать спасатели. Мониторинг проводят с помощью гидропостов, водомерных линеек, патрулирования, а также с использованием беспилотников.

«В настоящее время половодья во Владимирской области еще нет, а на водных объектах региона наблюдается ледостав, за исключение рек Илевна и Ушна» — сообщает региональное МЧС.

Также в ходе патрулирования спасатели обнаружили промоины в черте Владимира на Клязьме в районе ТЭЦ, на водохранилище Содышки в районе плотины, на Клязьме в Коврове , под мостом, на Клязьме у деревни Пенкино, на реке Судогде в районе автомобильного моста.

По информации МЧС, на закрытых водоемах и в затонах лёд имеет толщину от 14 до 40 сантиметров. Гидрологическая обстановка в норме.