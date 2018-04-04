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В пятницу в Приморье пойдёт снег
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В пятницу в Приморье пойдёт снег 

АиФ-Владивосток 26 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Погодная традиция Приморского края — снежные осадки в середине весны — сохранилась и в 2018 году. К концу первой рабочей недели апреля на территории региона ожидается снег.
По словам приморских синоптиков, в четверг, 5 апреля, на юго-западе Приморья ожидаются осадки, преимущественно в виде моркого снега. В это же время к территории края будут приближаться сразу два циклонических вихря: один со стороны Китая и Кореи, другой будет перемещаться с Жёлтого на Японское море в сторону севера страны Восходящего солнца.
В последний рабочий день в Приморье увиличится интенсивность осадков. Ночью и днём 6 апреля на большей части края ожидается мокрый снег средней интенсивности. Обильные снежные осадки пройдут преимущественно на юге.
— В связи с погодными условиями на дорогах Приморья образуются гололедные явления. Снежные осадки также отложатся на электропроводах и деревьях. Жителям края следует быть особенно внимательными в эти дни, — отмечают в Примпогоде.
Ухудшение погоды на юге Приморья будет сопровождаться сильным ветром. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -4 до -1 градусов цельсия. На севере края столбики термометра опустятся до — 13 градусов. Днём воздух на территории региона существенно прогреется до +9 градусов цельсия.
Во Владивостоке в четверг возрастёт возможность выпадения осадков в виде мокрого снега. К вечеру 5 апреля температура возруха в приморской столице будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ожидается сильный южный, юго-восточный ветер.
В ночь на пятницу интенсивность осадков увеличится. Утром 6 апреля продолжит идти мокрый снег, но ближе к полудню прекратится. Средняя температура воздуха составит — 1 … +1 градусов цельсия.
На выходных в Приморье постепенно установится ясная весенняя погода. Ветер стихнет, снег перестанет идти совсем. Средние температуры воздуха по края повысятся до +5 … +10 градусов.
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