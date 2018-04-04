Стала известна дата начала ледохода в Томской области

По мнению экспертов, весна в Томскую область придет в середине апреля. Именно в это время реки региона вскроются ото льда. При этом ледоход Томи в районе Томска гидрометеорологии прогнозируют на 16 апреля: «Вскрытие Оби в районе села Молчаново предполагается 21 апреля, плюс-минус пять дней», — пояснила РИА Томск представительница областного гидрометцентра. Между тем данный прогноз предварительный и может меняться в зависимости от погодных условий.

Между тем в регионе продолжатся проведение противопаводковых мероприятий, на эти цели из бюджета региона в этом году выделено 20 млн рублей. По прогнозам специалистов, нынешняя весна не должна доставить много хлопот жителям Томска и Томской области.

Фото: Wikimedia Commons, Georg Pik.