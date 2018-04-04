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Стала известна дата начала ледохода в Томской области
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Стала известна дата начала ледохода в Томской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По мнению экспертов, весна в Томскую область придет в середине апреля. Именно в это время реки региона вскроются ото льда. При этом ледоход Томи в районе Томска гидрометеорологии прогнозируют на 16 апреля: «Вскрытие Оби в районе села Молчаново предполагается 21 апреля, плюс-минус пять дней», — пояснила РИА Томск представительница областного гидрометцентра. Между тем данный прогноз предварительный и может меняться в зависимости от погодных условий.
Между тем в регионе продолжатся проведение противопаводковых мероприятий, на эти цели из бюджета региона в этом году выделено 20 млн рублей. По прогнозам специалистов, нынешняя весна не должна доставить много хлопот жителям Томска и Томской области.
Фото: Wikimedia Commons, Georg Pik.
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