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В Новосибирске гололед и плохая погода
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В Новосибирске гололед и плохая погода 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
4 апреля и в последующие дни Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды: небольшой снег, на дорогах сильный гололед.
В таких погодных условиях важно быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования, комментирует пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах Госавтоинспекцией региона выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках.
Также ГИБДД региона обращает внимание пешеходов, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части. В темное время суток необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы.
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