В Новосибирске гололед и плохая погода

4 апреля и в последующие дни Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды: небольшой снег, на дорогах сильный гололед.

В таких погодных условиях важно быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования, комментирует пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах Госавтоинспекцией региона выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках.

Также ГИБДД региона обращает внимание пешеходов, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части. В темное время суток необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы.