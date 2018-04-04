Разлившаяся Темза затопила поместье Джорджа Клуни

Великобритании , на которую обрушились обильные осадки, из берегов вышли реки. Большая вода угрожает и поместью Клуни . Об этом сообщает Daily Mail.

Разлившаяся Темза уже повредила сад, лодочный причал и ухоженный газон голливудского актера. Имуществу Джорджа Клуни нанесен серьезный ущерб.

Река Деруэнт подтопила и луга знаменитого дворца Чатсуорт-хауса. Именно там снимали картину «Гордость и предубеждение».

В стране до сих пор сохраняется предупреждение о наводнении. Синоптики обещают, что уже к концу недели обстановка улучшится — столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла.

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