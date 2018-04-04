Разлившаяся Темза затопила поместье Джорджа Клуни 

В Великобритании, на которую обрушились обильные осадки, из берегов вышли реки. Большая вода угрожает и поместью Клуни. Об этом сообщает Daily Mail.
Разлившаяся Темза уже повредила сад, лодочный причал и ухоженный газон голливудского актера. Имуществу Джорджа Клуни нанесен серьезный ущерб.
Река Деруэнт подтопила и луга знаменитого дворца Чатсуорт-хауса. Именно там снимали картину «Гордость и предубеждение».
В стране до сих пор сохраняется предупреждение о наводнении. Синоптики обещают, что уже к концу недели обстановка улучшится — столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла.
Паводки угрожают и России. Десятки населенных пунктов уходят под воду — Алтай, Хакасия, Иркутская область. География потопа расширилась и за счет Волгоградской области — там объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, скоро паводки придут и в Центральную Россию.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ