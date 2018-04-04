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Уроки в школах Магадана отменены из-за метели
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Уроки в школах Магадана отменены из-за метели 

Вести.Ru 1 час назад
В Магадане из-за метели, сильного ветра и снегопада отменены занятия для школьников с первого по четвертый классы.
Скорость ветра достигает 18-23 метров в секунду, передает агентство «Интерфакс». Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. Так, возможны обрывы ЛЭП, снежные заносы на трассах. Уже перекрыта одна из региональных дорог — «Магадан-Балаганное-Талон». Также не работает ледовая переправа через реку Яна, расположенная на данной дороге.
Непогода в регионе будет хозяйничать до четверга, 5 апреля.
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