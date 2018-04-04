Снегопад парализовал движение автомобилей на Колыме 

Дальний восток атакует снежный циклон. Обильные осадки заблокировали движение Магадан — Балаганное — Талон. Об этом сообщает «Интерфакс».
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Автодорога регионального и межмуниципального значения закрыта для всех видов транспорта. Движение ограничивает выпавший снег и плохая видимость. Последствия снегопада устраняют 96 единиц спецтехники.
Из-за ухудшения погоды до 7 апреля невозможен проезд по ледовой переправе через реку Яна.
Кроме того, из-за снегопада отменили занятия в младших классах школ Магадана.
По словам синоптикам, в регионе ожидается метель и порывистый ветер, сила которого составит 18-23 м/с.
Ранее стало известно, что циклон подобрался к Камчатке. Из–за снега и порывистого ветра в школах столицы края отменили занятия.
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