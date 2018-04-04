На Колыме отменили занятия в начальной школе

Спасатели накануне распространили экстренное предупреждение о приходе мощного снежного и ветреного циклона. Трассу Магадан-Балаганное-Талон в течение последних дней несколько раз закрывали из-за плохой видимости и снежных заносов. МЧС рекомендовало жителям не выезжать за пределы населенных пунктов.