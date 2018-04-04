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На Колыме отменили занятия в начальной школе
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На Колыме отменили занятия в начальной школе 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магадана в среду отменили занятия в младших классах школ Магадана из-за ураганного ветра, сообщает ГУМЧС России по региону.
Спасатели накануне распространили экстренное предупреждение о приходе мощного снежного и ветреного циклона. Трассу Магадан-Балаганное-Талон в течение последних дней несколько раз закрывали из-за плохой видимости и снежных заносов. МЧС рекомендовало жителям не выезжать за пределы населенных пунктов.
"Отменены занятия в школах города Магадан для первой смены с первого по четвертый классы. Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов", — говорится в сообщении.
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