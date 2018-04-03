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Число жалоб на уборку снега в Московской области уменьшилось
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Число жалоб на уборку снега в Московской области уменьшилось 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число жалоб от жителей региона на уборку снега сократилось вдвое.
По статистике, собранной за последнюю неделю, количество жалоб на уборку снега в регионе снизилось вдвое. Об этом сообщил телеканала «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максута Шадаева.
Как сообщил министр, граждане очень активно пользуются системой «Добродел». Около 17 тысяч обращений жители отправили на портал за последний месяц. Жалобы связаны с уборкой снега, сосульками и ямами на дорогах. Шадаев отметил, что жалобы по поводу отлова бездомных собак уже не входят в десять самых популярных.
Портал «Добродел» запустили в 2015 году. Он создан для поддержания обратной связи с населением региона. После того, как обращение приходит на сайт, у руководителей муниципальных образований есть восемь дней на устранение проблемы.
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