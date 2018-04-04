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В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона
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В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
ТАСС, 4 апреля. Сильный снегопад, который принес на Камчатку активный циклон, привел к отмене занятий в средних школах Петропавловска-Камчтаского. Об этом в среду сообщает пресс-служба мэрии.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Администрация городского округа обращается к владельцам личного автотранспорта с просьбой оставить свои машины на стоянке и воспользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.
По информации краевого гидрометцентра, фронт непогоды окажет влияние на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский и Карагинский районы.
"В связи с ограниченной видимостью, снежными осадками и ветром закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения «Совхоз Начикинский — с. Усть-Большерецк — п. Октябрьский» в Усть-Большерецком муниципальном районе. Ограничение действует с 09:30 (00:30 мск) до 14:00 (05:00 мск) 4 апреля 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 22 км", — сообщает краевое управление МЧС.
На дорогах прогнозируется формирование снежного наката и гололед. Кроме этого, по прогнозам МЧС, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения, обрывам линий электропередач и связи, нарушениям в работе аэропортов.
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