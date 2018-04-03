Синоптики уточнили, что произойдет в пятницу во Владивостоке

Синоптики подтверждают прогноз о сильных осадках во Владивостоке в конце рабочей недели, сообщает PRIMPRESS.

По данным портала «Расписание погоды», осадки начнутся вечером в четверг, однако основной удар стихии придется на ночь и утро пятницы — в течение этого времени может выпасть более 13 см.

При этом в прогнозе по-прежнему значится «сильный обложной снег», хотя температура воздуха ночью будет на уровне плюс 1-2 градусов, а днем и вовсе повысится до плюс 4.

Судя по всему, осадки будут все-таки смешанного типа, а это значит, что в пятницу дорожная ситуация в городе может всерьез осложниться.

Ранее сообщалось, что автор популярного блога «Погода 25 регион» подтвердил вероятность выхода на Владивосток серьезного циклона и уточнил, что траектория вихря изменилась.

«Поменялась изначально предполагаемая траектория. По последним обновлениям, основная зона осадков будет проходить по Японскому морю, но даже при таком раскладе юг края все равно цепляет. Дата выхода циклона: вечер 5 апреля — ночь 6 апреля», — отметил эксперт.

По его словам, стихия принесет с собой целый «букет» погодных явлений.