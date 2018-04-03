Ещё
Зима не торопится покидать Ленобласть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зима не торопится покидать Ленобласть 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пресс-служба ГУ МЧС России сообщает прогноз погоды по Ленобласти на 4 апреля.
4 апреля — Переменная облачность. Местами в начале ночи на востоке небольшой снег, в конце дня на западе небольшой дождь. Ветер ночью западный, юго-западный 2-7 м/с, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 гр, при прояснении местами до -11 гр., днем +3…+8 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться. Уважаемые автомобилисты и пешеходы, будьте аккуратны на дорогах.
Ivyborg.ru: последние новости
Небольшой мороз ожидается в Ленобласти в четверг - МЧС Новая рабочая неделя в Ленобласти началась со снегопада МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ214
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»82
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США113
Новая должность Тулеева и другие события дня62
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу138
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение