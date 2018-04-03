Зима не торопится покидать Ленобласть

4 апреля — Переменная облачность. Местами в начале ночи на востоке небольшой снег, в конце дня на западе небольшой дождь. Ветер ночью западный, юго-западный 2-7 м/с, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 гр, при прояснении местами до -11 гр., днем +3…+8 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться. Уважаемые автомобилисты и пешеходы, будьте аккуратны на дорогах.