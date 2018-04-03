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В Керчи завершается отопительный сезон
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В Керчи завершается отопительный сезон 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В связи с необходимостью тотального перекрытия водоснабжения Керчи (работы связаны со строительством автоподходов к мосту через керченский пролив), а также из-за повышения среднесуточной температуры воздуха администрация города Керчи готовит документ об окончании отопительного сезона в городе. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, ожидается, что подача теплоснабжения прекратится в ночь с 8 на 9 апреля.
Напомним, что централизованное отопление прекращается, когда среднесуточная температура на улице сохраняется выше отметки +8 градусов не менее пяти дней подряд. В ряде случаев подающие тепло объекты отключают позже — соответствующее указание местных властей приоритетнее показаний на градуснике. В основном, это касается бюджетных учреждений, таких как: детские сады, больницы, школы, где периодическое протапливание может продлится дольше.
Ранее Сергей Бороздин рассказал, что строительство эстакады и автоподходов к Крымскому мосту по Шоссе Героев Сталинграда вышло на новый этап. Скорее всего, это будет сделано после завершения отопительного сезона.
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