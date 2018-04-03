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Потопа не будет: московские улицы очищают от снега
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Потопа не будет: московские улицы очищают от снега 

Мир24 57 минут назад
Фото: Мир24
Потоп Москве не грозит, в этом уверяют коммунальщики. Они сейчас активно убирают тонны снега с городских улиц. За их работой наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко.
Сейчас во многих дворах можно услышать характерный звук от работы лопат. Это дворники в экстренном порядке рыхлят и вывозят снег для того, чтобы как можно быстрее привести Москву в порядок.
Марфино — один из самых небольших районов Москвы — всего три квадратных километра. Но даже здесь до сих пор разгребают сугробы. Все это последствия снегопадов, которые обрушились на город в феврале и марте. Февральский, кстати, признали самым сильным за последние 100 лет.
«По сравнению с периодом прошлого года, мы вывезли в два раза больше снега, порядка 60 тысяч кубов. Привлекались подрядные организации для вывоза снега, потому что собственными силами не всегда получалось справляться», — заявил начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник» района Марфино Александр Кропачев.
Тот снег, что на газонах коммунальщики просто перекапывают, будет таять сам. А вот сугробы с парковок и тротуаров вывозят. Если оставить во дворах, то к концу недели город просто зальет талой водой.
«Вся неделя будет относительно теплая. Ночные температуры +1, +3 градуса. В пятницу, субботу и воскресенье днем от +7 до +12 градусов прогреется», — рассказал заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Снегосплавы работают днем и ночью. Только один пункт за сутки принимает около десяти тысяч кубометров снега. Из кузова он сразу попадает в канализационные коллекторы.
Куда утекает вода?
Тайны московской канализации } Снег плавится за счет того, что в городской системе канализации всегда положительная температура. Даже зимой. Самый крупный мусор отфильтровывается прямо здесь, а затем талая вода поступает на очистные сооружения «Мосводоканала», после чего уже без всяких примесей отправляется опять в реку.
А вот талая вода с городских улиц уходит в так называемые ливневки. Это уже другая независимая система, не связанная с городской канализацией. Диаметр коллекторов — несколько метров. Заполнить их под потолок, по слова сотрудников мосводостока, не могут даже самые сильные ливни.
Также сотрудники «Мосводостока» сейчас обследуют все трубопроводы и очищают их от мусора. В этой работе задействованы более тысячи человек.
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