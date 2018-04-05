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Концентрация сероводорода в воздухе Москвы пришла в норму
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Концентрация сероводорода в воздухе Москвы пришла в норму 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Содержание вредных веществ в воздухе Москвы, где утром в четверг ощущался запах сероводорода, в настоящее время не превышает нормальных значений, сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга».
Ранее «Мосэкомониторинг» заявил о появлении запаха сероводорода в Москве в ночь на 5 апреля, не указав значения концентрации этого газа в воздухе.
"По состоянию на 14:00 максимальные разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены", — говорится в сообщении учреждения.
Как сообщалось, человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3.
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