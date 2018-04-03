Ещё
На дороге в Ненецкий АО ввели ограничение для легковых автомобилей из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На дороге в Ненецкий АО ввели ограничение для легковых автомобилей из-за непогоды 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Ограничение для движения легковых автомобилей введено во вторник на зимней сезонной дороге Нарьян-Мар — Усинск из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
"Сегодня на зимнике Нарьян-Мар — Усинск введено временное ограничение движения для легковых транспортных средств. Метель в тундре стихает, но дорога остается проездной исключительно для полноприводных машин. Временные ограничения будут действовать до завершения метели и расчистки дороги", — говорится в сообщении.
По данным Севгидромета, на большей части территории округа в среду ожидаются сильный снегопад, метель и гололед, ветер порывами до 18 метров в секунду. Дежурный синоптик Севгидромета Вера Красильникова сообщила ТАСС, что циклон, который сейчас находится над Архангельской областью, смещается на восток, в НАО.
"Завтра его центр будет находиться над Нарьян-Маром, ожидается потепление до плюс 2 градусов, но оно будет кратковременным. В ближайшее время будет волнообразно: в течение двух-трех дней тепло, затем опять холодно и потом опять потепление", — пояснила она.
В среду до 15 тонн снизят допустимую грузоподъемность ледовой переправы через реку Печору в районе села Усть-Уса. Сроки ее закрытия будут зависеть от погодных условий. В прошлом году переправа была закрыта в первой половине апреля. От погодных условий зависит и срок закрытия зимника, весной 2017 года движение по дороге было прекращено 25 апреля.
ТАСС: последние новости
Воздух в Москве к Чистому четвергу прогреется до 15 градусов Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено В Сочи вновь прошел грязевой дождь с песком из Африки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»78
Украина нарвалась на Черноморский флот670
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией185
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу45
Малышева вызвала гнев телезрителей583
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение