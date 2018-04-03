На дороге в Ненецкий АО ввели ограничение для легковых автомобилей из-за непогоды

АРХАНГЕЛЬСК , 3 апреля. / ТАСС /. Ограничение для движения легковых автомобилей введено во вторник на зимней сезонной дороге Нарьян-Мар Усинск из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Сегодня на зимнике Нарьян-Мар — Усинск введено временное ограничение движения для легковых транспортных средств. Метель в тундре стихает, но дорога остается проездной исключительно для полноприводных машин. Временные ограничения будут действовать до завершения метели и расчистки дороги", — говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, на большей части территории округа в среду ожидаются сильный снегопад, метель и гололед, ветер порывами до 18 метров в секунду. Дежурный синоптик Севгидромета Вера Красильникова сообщила ТАСС, что циклон, который сейчас находится над Архангельской областью , смещается на восток, в НАО.

"Завтра его центр будет находиться над Нарьян-Маром, ожидается потепление до плюс 2 градусов, но оно будет кратковременным. В ближайшее время будет волнообразно: в течение двух-трех дней тепло, затем опять холодно и потом опять потепление", — пояснила она.

В среду до 15 тонн снизят допустимую грузоподъемность ледовой переправы через реку Печору в районе села Усть-Уса. Сроки ее закрытия будут зависеть от погодных условий. В прошлом году переправа была закрыта в первой половине апреля. От погодных условий зависит и срок закрытия зимника, весной 2017 года движение по дороге было прекращено 25 апреля.