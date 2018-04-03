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На Новороссийской хорошая погода, её отремонтируют, если не пойдут дожди
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На Новороссийской хорошая погода, её отремонтируют, если не пойдут дожди 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. В администрации краевой столицы сегодня сообщили о возобновлении капитального ремонта улицы Новороссийской.
На участке от ул. Северной до ул. им. Шевченко укладывают чистовой слой асфальта.
Работы выполняет подрядная организация НАО «Дорожно-строительное управление № 1». Проделан огромный объем: построен новый ливневый коллектор для отвода дождевых вод, сделаны тротуары, уличное освещение, благоустройство, проезжая часть расширена с 3-х до 4-х полос и т.д.
Напомним, что завершение капитального ремонта ул. Новороссийской является одним из ожидаемых краснодарцами событий.
Его должны были закончить ещё в прошлом году, но помешала погода.
Из-за неё же ремонт уже пришлось даже переделать.
В итоге работы заморозили, дорогу открыли для проезда в предчистовом виде и все замерли в ожидании наступления хорошей погоды.
И вот подрядчик активно приступил к укладке финишного слоя дорожного покрытия по ул. Новороссийской.
Точные сроки завершения работ пока не называют. Видимо, чтобы не сглазить хорошую погоду.
— К концу недели планируется выполнить около 60% работ, — уточнил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.
По прогнозам специалистов на завершение капитального ремонта ул. Новороссийской потребуется около 2 недель. Таков оптимистичный прогноз. Но, если подрядчикам снова помещает погода, то ул. Новороссийскую смогут доделать лишь к двадцатым числам апреля. В этом заключается пессимистичный прогноз.
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