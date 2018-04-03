Предприниматель из Севастополя разработал «Карту теплой воды» для туристов в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Молодой предприниматель из Севастополя Сергей Елышев с группой единомышленников разработал и реализует в Крыму проект «Карта теплой воды», с помощью которого любой желающий сможет узнать актуальную температуру воды в море на побережье полуострова.

Свой проект Елышев представил во вторник журналистам на пресс-конференции, посвященной второму конкурсу молодых ученых «Sience Slam Севастополь 2.0», который пройдет в городе 20 апреля.

"Наш проект направлен на измерение точной температуры воды, идея пришла после того, как ко мне и моим друзьям постоянно обращались знакомые из других регионов, которые хотели приехать в Крым на отдых, они спрашивали о температуре воды. Мы разработали устройство для измерения температуры воды, эти устройства установлены в буях, и мы можем измерять и более оперативно, чем другие ресурсы", — рассказал Елышев.

По его словам, актуальность проекта состоит в том, что температура воды в море очень часто быстро меняется, а существующие интернет-ресурсы, посвященные прогнозу погоды, не отображают эти изменения оперативно. Он также добавил, что сервис для пользователей будет бесплатным.

Елышев также рассказал, что разместить в буях устройства для измерения температуры воды удалось благодаря договоренности с Морским гидрофизическим институтом РАН

О конкурсе

Конкурс молодых ученых «Sience Slam Севастополь 2.0» проводится уже во второй раз. Как рассказала руководитель конкурса Екатерина Еремина , в этом году на конкурс будут представлены разработки молодых севастопольских ученых в области социологии, океанологии, палеогеографии и другие.

По словам Ереминой, конкурс проходит в форме слэма, то есть молодые ученые на сцене в доступной для неподготовленной публики представляют свои разработки, а победитель выбирается путем измерения громкости аплодисментов и одобряющих криков в зале, для этого организаторы используют специальное устройство — шумомер. Победитель конкурса получает символический приз — боксерские перчатки.