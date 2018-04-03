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Москвичей ждет потепление и две волны холода
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Москвичей ждет потепление и две волны холода 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Но отказываться от теплой одежды пока не стоит
Синоптики сообщили, что погода в Москве взяла постепенный курс на улучшение. Уже никому не стоит опасаться сильного ветра и града в течение следующих нескольких дней.
Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что весна в полной мере начала восстанавливать свои позиции:
— Хоть и с опозданием на 5 дней, но Москва все-таки приняла эстафету у весны. Уже эта пятница предвещает стать самым теплым днем за весь 2018 год. Температура, на удивление, окажется немного выше нормы: она должна подняться до плюс 16 градусов. Однако, дело не обойдется без кратковременного дождя. К тому же, по словам метеоролога, москвичам нужно быть готовыми к неожиданным похолоданиям, ведь и в апреле, и в мае существует как минимум 2 волны холода. Так что уповать на весну в полном разгаре еще рановато. Кстати, гардероб можно менять уже в ближайшее время, но теплую одежду на всякий случай стоит держать под рукой.
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