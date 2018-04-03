Московские власти выделят на разгон облаков в праздники 400 миллионов рублей

Солнечная погода будет достигнута благодаря гранулированной углекислоте, жидкому азоту и порошкообразному реагенту.

На разгон облаков в столице 1 и 9 мая, 12 июня и в День города власти выделили 400 миллионов рублей.

На сайте госзакупок уточняется, что мероприятия по метеозащите проведут 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

В прошлом году на солнечную погоду 1 и 9 мая, а также 12 июня из бюджета было выделено 293 миллиона рублей.

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