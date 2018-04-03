В мае казанцы отдохнут 4 дня подряд

Праздничные выходные начнутся в воскресенье 29 апреля и продлятся до среды 2 мая включительно. При этом 28 апреля, в субботу, все-таки придется выйти на работу из-за переноса этого выходного дня на понедельник 30 апреля.

Первая рабочая неделя в мае продлится всего два дня — 3 и 4 мая, четверг и пятницу. День Победы в этом году будем праздновать всего один день — 9 мая. 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Сохраняйте таблицу выходных, чтобы случайно не выйти на работу в праздничный день:

28 апреля, суббота — рабочий день

29 апреля, воскресенье — выходной

30 апреля, понедельник — выходной

1 мая, вторник — выходной

2 мая, среда — выходной

3 мая, четверг — рабочий день

4 мая, пятница — рабочий день

5 мая, суббота — выходной

6 мая, воскресенье — выходной

7 мая, понедельник — рабочий день

8 мая, вторник — сокращенный рабочий день

9 мая, среда — выходной

Читайте также:

Календарь лентяя. Как казанцы отдыхают в 2018 году

Авиакомпания «Азимут» запустила рейс Казань — Ростов