В мае казанцы отдохнут 4 дня подряд 

Праздничные выходные начнутся в воскресенье 29 апреля и продлятся до среды 2 мая включительно. При этом 28 апреля, в субботу, все-таки придется выйти на работу из-за переноса этого выходного дня на понедельник 30 апреля.
Первая рабочая неделя в мае продлится всего два дня — 3 и 4 мая, четверг и пятницу. День Победы в этом году будем праздновать всего один день — 9 мая. 8 мая будет сокращенным рабочим днем.
Сохраняйте таблицу выходных, чтобы случайно не выйти на работу в праздничный день:
28 апреля, суббота — рабочий день
29 апреля, воскресенье — выходной
30 апреля, понедельник — выходной
1 мая, вторник — выходной
2 мая, среда — выходной
3 мая, четверг — рабочий день
4 мая, пятница — рабочий день
5 мая, суббота — выходной
6 мая, воскресенье — выходной
7 мая, понедельник — рабочий день
8 мая, вторник — сокращенный рабочий день
9 мая, среда — выходной
Читайте также:
Календарь лентяя. Как казанцы отдыхают в 2018 году
Авиакомпания «Азимут» запустила рейс Казань — Ростов
1 июня откроется авиарейс Казань — Симферополь