Цветущие персиковые деревья и снег в Хух-Хото

Хух-Хото, 3 апреля / Синьхуа / — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)

Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)

Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)

Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)

Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)