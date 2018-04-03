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Цветущие персиковые деревья и снег в Хух-Хото
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Цветущие персиковые деревья и снег в Хух-Хото 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)
Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)
Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)
Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)
Хух-Хото, 3 апреля /Синьхуа/ — Под влиянием холодного воздуха в административном центре автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ Хух-Хото выпал весенний снег. Цветущие персиковые деревья в снегу привлекли своей красотой многочисленных жителей города. (Синьхуа)
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