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Спасатели предостерегли воронежцев от выхода на лед
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Спасатели предостерегли воронежцев от выхода на лед 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Потепление привело к тому, что лед на водоемах Воронежской области начал быстро таять, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В связи с этим спасатели предостерегли местных жителей от выхода на лед. Если в течение трех дней держится плюсовая температура, но прочность льда снижается на 25%.
«Весенний лед даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком. Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен и коварен», — добавили в пресс-службе ведомства.
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