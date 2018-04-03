Спасатели предостерегли воронежцев от выхода на лед

Потепление привело к тому, что лед на водоемах Воронежской области начал быстро таять, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В связи с этим спасатели предостерегли местных жителей от выхода на лед. Если в течение трех дней держится плюсовая температура, но прочность льда снижается на 25%.

«Весенний лед даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком. Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен и коварен», — добавили в пресс-службе ведомства.