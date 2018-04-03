Ещё
Синоптики предупредили кубанцев о заморозках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили кубанцев о заморозках 

АиФ — Юг 58 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 4 и 5 апреля местами по югу и в центральных районах Кубани можно ожидать снижения температуры до отрицательных значений -1-2 градуса.
Из-за этого увеличивается риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.
Чтобы защитить растения, их следует укрыть полимерной пленкой, соломой и нетканым материалом, например, спанбондом. Для спасения молодых всходов от заморозков растения укрывают материалами с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой или соломенными или тростниковыми матами, советует пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре подтопило 16 участков дорог На Кубани сегодня обещают дождь Майские праздники побалуют выходными
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот416
Малышева вызвала гнев телезрителей461
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией43
Путин упразднил посредничество в ЖКХ83
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина66
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение