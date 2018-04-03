Синоптики предупредили кубанцев о заморозках

Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 4 и 5 апреля местами по югу и в центральных районах Кубани можно ожидать снижения температуры до отрицательных значений -1-2 градуса.

Из-за этого увеличивается риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.

Чтобы защитить растения, их следует укрыть полимерной пленкой, соломой и нетканым материалом, например, спанбондом. Для спасения молодых всходов от заморозков растения укрывают материалами с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой или соломенными или тростниковыми матами, советует пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.