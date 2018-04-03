На дорогах — талый снег

В соцсетях появились тревожные сообщения о том, что грязный снег, смешанный с реагентами, во время таяния может навредить газонам, деревьям и водоемам столицы.

Жителей города успокоил глава московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский . По его словам, реагенты — это специальная смесь веществ, которые плавят снег и распадаются в первый час после того, как их рассыпали.

— Снег в Москве , тем более весной, возле автотрасс, никогда не будет белым, — подчеркнул он. — Но виноваты в этом не реагенты, а мелкие взвешенные частицы — пыль.

В эколаборатории подтвердили, что «черный» снег не опасен для города.