В соцсетях появились тревожные сообщения о том, что грязный снег, смешанный с реагентами, во время таяния может навредить газонам, деревьям и водоемам столицы.
Жителей города успокоил глава московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, реагенты — это специальная смесь веществ, которые плавят снег и распадаются в первый час после того, как их рассыпали.
— Снег в Москве, тем более весной, возле автотрасс, никогда не будет белым, — подчеркнул он. — Но виноваты в этом не реагенты, а мелкие взвешенные частицы — пыль.
В эколаборатории подтвердили, что «черный» снег не опасен для города.