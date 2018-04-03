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На дорогах — талый снег
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На дорогах — талый снег 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В соцсетях появились тревожные сообщения о том, что грязный снег, смешанный с реагентами, во время таяния может навредить газонам, деревьям и водоемам столицы.
Жителей города успокоил глава московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, реагенты — это специальная смесь веществ, которые плавят снег и распадаются в первый час после того, как их рассыпали.
— Снег в Москве, тем более весной, возле автотрасс, никогда не будет белым, — подчеркнул он. — Но виноваты в этом не реагенты, а мелкие взвешенные частицы — пыль.
В эколаборатории подтвердили, что «черный» снег не опасен для города.
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