Курские спасатели предупреждают о приближении «большой воды»

Курской области объявлен паводковый период, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Резкое повышение температуры приведет к тому, что накопившийся за долгую зиму снег начнет быстро таять, что обычно приводит к подтоплению дорог и жилых домов.

По информации спасателей, в Курской области не ожидается аномального паводка, однако неудобства жителям региона он все же доставит. Для их быстрой ликвидации создана паводковая комиссия Курска , которая отвечает за ремонт плавсредств, очистку ливневок, колодцев, каналов и т.д.

«Из положительных моментов отмечается, что происходит и достаточно быстрое освобождение рек ото льда, а значит, вода с полей и приусадебных участков будет активно уходить в водные артерии, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — На случай ухудшения обстановки, определены места для возможного размещения людей и порядок их эвакуации».