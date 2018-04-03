Курские спасатели предупреждают о приближении «большой воды» 

В Курской области объявлен паводковый период, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Резкое повышение температуры приведет к тому, что накопившийся за долгую зиму снег начнет быстро таять, что обычно приводит к подтоплению дорог и жилых домов.
По информации спасателей, в Курской области не ожидается аномального паводка, однако неудобства жителям региона он все же доставит. Для их быстрой ликвидации создана паводковая комиссия Курска, которая отвечает за ремонт плавсредств, очистку ливневок, колодцев, каналов и т.д.
«Из положительных моментов отмечается, что происходит и достаточно быстрое освобождение рек ото льда, а значит, вода с полей и приусадебных участков будет активно уходить в водные артерии, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — На случай ухудшения обстановки, определены места для возможного размещения людей и порядок их эвакуации».